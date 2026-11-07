«Здесь много прекрасных воспоминаний». Арина Соболенко — о возвращении в Индиан-Уэллс

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что для неё значит возвращение в Индиан-Уэллс, где проходит Итоговый турнир WTA.

— Я очень рада снова быть в Индиан-Уэллсе. Здесь много прекрасных воспоминаний, особенно в этом сезоне: я завела собаку, обручилась, выиграла турнир. Надеюсь, Индиан-Уэллс и дальше будет для меня идеальным местом (улыбается).

— Насколько ты можешь опираться на свой опыт? Или он вообще не имеет значения, учитывая, что это совершенно другой турнир?

— Мне кажется, это совершенно другой турнир, другая атмосфера. Даже сама обстановка, то, как я чувствую себя в Индиан-Уэллсе, ощущается совсем по-другому. Так что я бы сказала, что это совершенно другое, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В марте Соболенко стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, США. В решающем матче она обыграла первую ракетку мира казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).