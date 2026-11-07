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«Безумно рада, что нахожусь здесь». Андреева — об участии в Итоговом турнире WTA — 2026

«Безумно рада, что нахожусь здесь». Андреева — об участии в Итоговом турнире WTA — 2026
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Победительница «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о попадании на Итоговый турнир WTA – 2026 в Индиан-Уэллсе, США.

– Насколько вы рады возможности выступить на Итоговом турнире WTA – 2026?
– Я очень рада, что смогла отобраться на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде. В прошлом году мне удалось пройти отбор в парном разряде, но, конечно, квалификация в одиночке — совсем другая история. Я очень довольна тем, как сложился мой сезон, безумно рада, что нахожусь здесь, — сказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

19-летняя Андреева впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. В сезоне-2025 она принимала участие в парном турнире в дуэте с другой российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

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