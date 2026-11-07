«Получила огромное удовольствие». Андреева — о фотосессии на Итоговом турнире WTA

Победительница «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями от участия в фотосессии перед стартом Итогового турнира WTA — 2026 в Индиан-Уэллсе.

– Сегодня утром мы увидели опубликованные фотографии. Насколько вам нравится эта сторона турнира? Насколько вы участвовали в выборе своего наряда? Вам понравилось фотографироваться вместе с другими теннисистками?

– Да, конечно. Мне очень понравилось то, что мы сделали в этом году. Всё было совершенно другим, очень интересным. К тому же я смогла надеть свой наряд. Когда я узнала, что это ещё и образ Chanel с подиумного показа, подумала: «Хорошо, я согласна». Мне очень понравилось, как он выглядел, понравились цвета. Мне также очень понравилось фотографироваться в разных декорациях, в различных группах и для множества разных снимков. Я получила огромное удовольствие. И я очень рада тому, что в итоге у нас получилось, — сказала Андреева на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира WTA.