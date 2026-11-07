Бен Шелтон — о прогрессе в своей игре: если не совершенствоваться, останешься позади

Финалист US Open — 2026, четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, что помогает ему прогрессировать, отметив, что старается при этом сохранять мотивацию после неудачных выступлений на турнирах.

– В этом году у тебя больше побед, чем когда-либо прежде, каждый сезон ты выступаешь лучше, чем в предыдущем. Такое случается нечасто. У большинства игроков бывают спады, им требуется время, чтобы найти свою игру. Что для тебя значит продолжать прогрессировать из года в год?

— Думаю, в любом случае работа не прекращается. Конечно, когда всё складывается хорошо, играть на высоком уровне легко. Но когда возникают трудности, как это было у меня, я просто с головой ухожу в работу. После поражения в первом круге Уимблдона и во втором круге «Ролан Гаррос» у меня был продолжительный тренировочный период. Я много времени проводил наедине со своими мыслями, полностью сосредоточился на работе и в итоге смог очень хорошо провести летнюю серию турниров на харде.

Но затем я не смог выйти в финал US Open, а после этого последовали два сложных турнира подряд. И я снова задавался вопросом: как переломить ситуацию? Теннис никого не ждёт. Если ты не будешь постоянно искать способы совершенствоваться и становиться лучше, то останешься позади. И, пожалуй, именно стремление к этому стало для меня своего рода зависимостью, — сказал Шелтон в студии Tennis Channel.