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«Понятия не имею, что произойдёт». Пегула — о матче с Гауфф на Итоговом турнире WTA — 2026

«Понятия не имею, что произойдёт». Пегула — о матче с Гауфф на Итоговом турнире WTA — 2026
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Обладательница 11 титулов WTA в одиночном разряде, пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поделилась своими ожиданиями от матча с двукратной чемпионкой ТБШ, четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф на Итоговом турнире WTA — 2026.

«Думаю, в тех немногих встречах, что у нас были в этом году, я чувствовала, что она играла на очень высоком уровне. Она показывала великолепный теннис. Это были не те матчи, где мы обе знаем, что играем плохо, а уровень получается странным или некомфортным.

Не знаю. Возможно, это немного по-другому, потому что здесь мы играем первый матч группового этапа. Иногда мне кажется, что когда она находит свой ритм по ходу турнира, то играет ещё лучше. Вероятно, поэтому у неё такая хорошая история на Итоговых турнирах WTA. Я даже не знаю, проигрывала ли она когда-нибудь финал.

Такие вещи могут влиять, но, честно говоря, я понятия не имею, что произойдёт. Посмотрим. Никогда не знаешь, что может случиться на корте. Как ты сказал, мы очень хорошо знаем игры друг друга. Мы знаем, что собираемся делать и что хотим изменить», – приводит слова Пегулы Punto de Break.

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