«Это точно достижение». Гауфф — о пяти Итоговых турнирах WTA подряд

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что стабильно быть в числе восьми лучших игроков мира — это достижение. 22-летняя Гауфф в пятый раз подряд примет участие в Итоговом турнире WTA, который пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, США.

«Ну, думаю, я обычно из тех людей, кто всегда фокусируется на том, что [будет] дальше, но, безусловно, пять раз подряд здесь — это точно то, чем можно гордиться, потому что какое-то время уже стабильно быть в числе восьми лучших игроков мира… Думаю, это точно достижение.

Просто иногда, когда ты в этом всём варишься, ты не совсем осознаёшь, насколько это большое дело. Бывают моменты, когда смотришь на фотографии и всё такое, и просто думаешь: «Вау, я здесь». Я росла, наблюдая за этим турниром. Он существует уже довольно давно», – сказала Гауфф на пресс-конференции.