Андреева оценила значение опыта выступлений в Индиан-Уэллсе перед Итоговым турниром WTA

Победительница «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением, насколько опыт выступления на турнире в Индиан-Уэллсе может помочь ей во время Итогового турнира WTA — 2026.

– В последние годы вы добивались здесь больших успехов. Насколько, по-вашему, этот опыт может вам помочь на турнире с другим форматом?

– Конечно, осознание того, что последние пару лет мне удавалось хорошо здесь играть, придаёт мне дополнительную уверенность. В то же время я понимаю, что каждая теннисистка, участвующая в этом турнире, тоже умеет отлично играть на любом покрытии.

Не знаю. Я просто знаю, что мне очень нравится выступать здесь. Люблю играть в Индиан-Уэллсе, мне нравится покрытие и атмосфера. Точно знаю, что просто буду получать удовольствие от времени, проведённого здесь, — сказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

Итоговый турнир WTA – 2026 пройдёт в Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября.