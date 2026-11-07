«Стиль, который мне нравится больше всего». Соболенко — о фэшн-части Итогового турнира WTA

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поделилась впечатлениями от фотосессии участниц Итогового турнира WTA, которая прошла в необычном формате с акцентом на индивидуальность теннисисток. Спортсменки предстали перед камерами в стильных образах от своих партнёрских брендов.

— Фэшн-часть Итогового турнира WTA — это весело. Мы знаем, что вы любите моду. Каково сочетать это с теннисом, ведь вы занимаетесь этим и вне спорта? Чувствуете, что у вас есть дополнительный опыт в этой сфере?

— Не знаю насчёт опыта. Но мне нравится сама идея, когда есть какая-то тема и можно одеться в соответствии с ней. В этот раз было весело. Там был стиль «спорт-шик», который мне нравится больше всего. Было очень классно одеваться для Итогового турнира на этот раз, — сказала Соболенко на пресс-конференции.