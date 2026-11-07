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Пегула оценила корты на Итоговом турнире WTA — 2026 в Индиан-Уэллсе

Пегула оценила корты на Итоговом турнире WTA — 2026 в Индиан-Уэллсе
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, что корты на Итоговом турнире WTA – 2026 стали менее требовательными. Раньше покрытие казалось ей слишком медленным.

«Я никогда раньше не играла здесь мячами Wilson. Это вызывало у меня некоторую неопределённость, потому что я не знала, как они себя поведут. Думаю, никто из нас здесь с ними не играл, так что нам пришлось привыкать в течение этой недели.

Что касается скорости, в этом году корты определённо стали быстрее. Мы это заметили. Было больше эйсов, более коротких и быстрых розыгрышей. Нам также показывают всю статистику, скорость корта и измерения.
Лично я это приветствую. Раньше корт казался мне очень медленным и требовательным. Было сложно переходить отсюда в Майами, где условия гораздо быстрее. Так что мне нравится, что поверхность немного ускорили», – приводит слова Пегулы Punto de Break.

Итоговый турнир WTA – 2026 пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, США.

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