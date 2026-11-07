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Соболенко — о работе с психологом: был нужен кто-то, кто поможет мне снова найти себя

Соболенко — о работе с психологом: был нужен кто-то, кто поможет мне снова найти себя
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Четырёхкратная чемпионка ТБШ, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что возобновила занятия со спортивным психологом.

— Помимо тенниса, над чем вы работали лично?
— Я пыталась перестать слишком много думать и больше доверять своей интуиции, оставлять некоторые вещи позади. Это была большая работа.

— Вы говорили, что в последнее время не обращались к спортивному психологу. Это по-прежнему так?
— Отчасти это так. Я вернулась к работе с психологом, потому что в этот момент мне действительно был нужен кто-то, кто поможет мне снова найти себя. Да, я снова начала работать с психологом (смеётся), — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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