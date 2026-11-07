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Мирра Андреева — о социальных сетях: стараюсь не проводить там слишком много времени

Мирра Андреева — о социальных сетях: стараюсь не проводить там слишком много времени
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Победительница «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как старается оградить себя от негативных комментариев в социальных сетях.

«Думаю, очень важно найти правильный баланс. Исходя из собственного опыта, стараюсь не проводить слишком много времени в социальных сетях. Не знаю, я всегда могу посмотреть публикации официальных аккаунтов. Иногда мне самой нравится выкладывать фотографии. Разумеется, я стараюсь не вчитываться в комментарии и не углубляться в то, что пишут люди. Не знаю, я практически ничего не читаю. Когда делаю всё, что мне нужно, просто выхожу из социальных сетей и больше не провожу там много времени», — сказала Андреева на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира WTA.

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