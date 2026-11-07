«Ещё есть куда расти». Мирра Андреева высказалась о развитии своей игры в сезоне-2026

Победительница «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о развитии своей игры в сезоне-2026, отметив, что у неё ещё есть немало компонентов, которые стоит улучшить.

– В этом сезоне вы одержали 50 побед. Каким аспектом развития своей игры в этом году вы больше всего гордитесь?

– Сложный вопрос. Думаю, я довольна тем, как мне удавалось переходить с одного покрытия на другое и показывать достаточно хороший теннис. Только травяной сезон мы не считаем. Просто забудем, что он вообще был (улыбается). Я довольна тем, как в целом выглядела моя подготовка перед каждым турниром. Чувствую, что теперь у меня всё больше опыта: я лучше понимаю, как нужно готовиться к соревнованиям и как должны строиться тренировочные блоки перед турнирами.

Я довольна тем, сколько работы мы с Кончитой проделали на тренировках и непосредственно во время соревнований. Очевидно, мне ещё есть куда расти. Обе это понимаем. Мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать мою игру ещё лучше. Довольна тем, как изменилась моя подача. Мне нравится, что я стараюсь играть агрессивнее и чувствовать себя на корте увереннее.

Я могла бы назвать ещё много положительных моментов, но при этом есть и немало компонентов, которые мне ещё предстоит значительно улучшить, — сказала Андреева на пресс-конференции перед стартом Итогового