Гауфф: я, наверное, худший человек, когда дело доходит до мячей и струн

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что предпочитает теннисные мячи Wilson.

– Весной здесь теннисный мяч Dunlop. Сейчас вы играете Wilson. Насколько это меняет ситуацию? Ты из тех игроков, кто очень чувствителен к таким вещам?

– Нет. Я, наверное, худший человек, когда дело доходит до мячей и струн. Люди всегда меня спрашивают. Я, конечно, чувствую разницу. Я профи. Я не совсем профан в этом. Я бы сказала, что Джесс [Пегула] – вероятно, лучший человек, чтобы спросить об этом. Она та, кто постоянно меняет ракетки по ходу матчей и всё такое. Она, вероятно, лучший человек, чтобы спросить о разнице. Я определённо предпочитаю Wilson, но посмотрим, как пройдёт этот турнир, – сказала Гауфф на пресс-конференции.

22-летняя американка примет участие на Итоговом турнире WTA — 2026, который пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, США.