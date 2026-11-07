«Мастерс» в Париже, 2026 год: результаты матчей 6 ноября

В пятницу, 6 ноября, в Париже, Франция, продолжился турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня состоялись матчи 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Мастерс» в Париже, 2026. Результаты матчей 6 ноября:

Бен Шелтон (США, 3) — Томми Пол (США, 12) — 6:4, 4:6, 6:3;

Люка Ван Аш (Франция) — Ринки Хидзиката (Австралия, Q) — 6:4, 6:7, 7:5;

Тейлор Фриц (США, 11) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 7:6, 5:7, 3:6;

Каспер Рууд (Норвегия) — Нуну Боржеш (Португалия, LL) — 7:6, 6:4.

Турнир в Париже проходит с 2 по 8 ноября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который в этом году досрочно завершил сезон.