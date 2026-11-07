15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Линда Носкова оценила своё выступление в сезоне-2026

Линда Носкова оценила своё выступление в сезоне-2026
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2026, восьмая ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова оценила своё выступление в сезоне-2026.

«Думаю, это был отличный сезон для меня, в котором я постепенно набирала обороты. Я много работала, и результаты пришли. Я с большим воодушевлением ждала сезона на траве, затем грунтовой части календаря, а американская серия турниров тоже сложилась для меня очень удачно. На корте было много прекрасных моментов. Всё это помогло мне оказаться здесь, и я определённо постараюсь извлечь из этого опыта полезные уроки», – сказала Носкова на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира WTA.

Материалы по теме
«Не вникаю в то, что говорят люди». Мирра Андреева и Арина Соболенко — перед Итоговым-2026
«Не вникаю в то, что говорят люди». Мирра Андреева и Арина Соболенко — перед Итоговым-2026