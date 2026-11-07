Чемпионка Уимблдона-2026, восьмая ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова оценила своё выступление в сезоне-2026.

«Думаю, это был отличный сезон для меня, в котором я постепенно набирала обороты. Я много работала, и результаты пришли. Я с большим воодушевлением ждала сезона на траве, затем грунтовой части календаря, а американская серия турниров тоже сложилась для меня очень удачно. На корте было много прекрасных моментов. Всё это помогло мне оказаться здесь, и я определённо постараюсь извлечь из этого опыта полезные уроки», – сказала Носкова на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира WTA.