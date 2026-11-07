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Люка Ван Аш — Бен Шелтон, результат матча 7 ноября 2026, счет 1:2, 1/2 финала Мастерса в Париже

Бен Шелтон вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв 47-ю ракетку мира
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв француза Люка Ван Аша (47-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Бен Шелтон выполнил 19 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Люка Ван Аш сделал в игре девять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Париж. 1/2 финала
07 ноября 2026, суббота. 16:45 МСК
Люка Ван Аш
47
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         