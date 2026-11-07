Бен Шелтон вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв 47-ю ракетку мира

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в финал «Мастерса» в Париже, обыграв француза Люка Ван Аша (47-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Бен Шелтон выполнил 19 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Люка Ван Аш сделал в игре девять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.