Финалист US Open – 2026, четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о выходе в финал «Мастерса» в Париже.

«Для меня каждый матч особенный. Мне нравится выступать в туре и играть на таких кортах. Конечно, я люблю участвовать в больших матчах на поздних стадиях турниров – независимо от того, кто мой соперник. Будь то Карлос или Каспер, это будет отличное противостояние с игроком высочайшего уровня. Думаю, нас ждёт очень интересный матч. Поэтому я буду следить за их встречей и с нетерпением жду завтрашней игры», – сказал Шелтон в интервью на корте после матча.

В финале турнира Бен Шелтон сыграет с победителем встречи Карлос Алькарас (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия)