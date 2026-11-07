Сегодня, 7 ноября, состоялись матчи 1/2 финала «Мастерса» в Париже, в результате которых определились участники решающей встречи турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые сыграют в финале соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Париже. Финал:

Карлос Алькарас (Испания) – Бен Шелтон (США).

Алькарас в своём полуфинальном матче обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4, а Бен Шелтон был сильнее француза Люка Ван Аша (5:7, 6:3, 6:4).

«Мастерс» в Париже проходит с 2 по 8 ноября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который не принимает участия в розыгрыше соревнований этого года из-за травмы колена.