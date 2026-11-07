Сегодня, 7 ноября, состоялись матчи 1/2 финала турнира WTA-250 в Ченнае, Индия, в результате которых определились участницы решающей встречи турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистками, которые сыграют в финале соревнований:

Теннис. WTA-250 в Ченнае. Финал:

Джаниче Чен (Индонезия) – Магда Линетт (Польша).

Джаниче Чен в своём полуфинальном матче обыграла американскую теннисистку Рене Монтгомери со счётом 6:3, 6:4, а Магда Линетт была сильнее россиянки Анастасии Захаровой (2:6, 6:2, 6:3).

Турнир в Ченнае проходит с 2 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является Джаниче Чен. В финале прошлогоднего турнира она обыграла австралийскую теннисистку Кимберли Бирелл со счётом 6:4, 6:3.