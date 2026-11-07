В субботу, 7 ноября, в Париже, Франция, продолжился турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня состоялись матчи 1/2 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. «Мастерс» в Париже, 2026. Результаты матчей 7 ноября:

Бен Шелтон (США) – Люка Ван Аш (Франция) – 5:7, 6:3, 6:4;

Карлос Алькарас (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:4.

«Мастерс» в Париже проходит с 2 по 8 ноября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлогоднего турнира обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Итальянец не принимал участия в розыгрыше соревнований этого года из-за травмы колена.