Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с предстоящего розыгрыша Итогового турнира WTA – 2026.

«Мне очень жаль сообщать всем своим болельщикам и тем, кто меня поддерживает, что, к сожалению, в этом году я вынуждена сняться с Итогового турнира WTA. У меня был невероятный сезон, но сейчас мой организм физически не готов к соревнованиям. Я собираюсь провести некоторое время дома, отдохнуть и восстановиться, чтобы подготовиться к сезону-2027. Итоговый турнир WTA – особенное для меня соревнование. Желаю всем удачи на этой неделе. С нетерпением жду возвращения в Индиан-Уэллс в марте!» – приводит слова Рыбакиной журналист Кристиан Бэснайт в своём аккаунте в социальной сети Х.