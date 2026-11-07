Чемпионка Уимблдона-2026, восьмая ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова высказалась об участии в Итоговом турнире WTA – 2026.

«Это самый конкурентный турнир, в котором можно сыграть за год. К тому же для меня совершенно новая ситуация, когда можно проиграть один матч, но при этом выиграть весь турнир. Я видела, как это удавалось другим теннисисткам. Это отличный способ продемонстрировать бойцовский характер. С нетерпением жду, что произойдёт в первых матчах», – сказала Носкова на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира WTA.

На групповом этапе соревнований Носкова сыграет с Кори Гауфф и Джессикой Пегулой (обе – США), а также с украинкой Мартой Костюк, которая заменила снявшуюся с розыгрыша соревнований представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Итоговый турнир WTA – 2026 пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе.