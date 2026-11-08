Мухова — об Итоговом турнире WTA: кажется, лишь один раз играла в таком формате

Финалистка двух турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала о своём отношении к формату проведения Итогового турнира WTA.

«Кажется, я только один раз играла в таком формате. Даже раньше говорила, что это будет мой первый круговой этап, хотя правильнее сказать – первый матч, а не первый круг.

Честно говоря, я совсем не думаю о том, что будет, если я выиграю или проиграю, и как это повлияет на итог. Не хочу говорить, что отношусь к этому так же, как к обычному турниру, но я просто сосредоточена на первом предстоящем матче. А там посмотрим, к чему это приведёт», – сказала Мухова на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира WTA.

На групповом этапе соревнований Каролина Мухова сыграет с россиянко