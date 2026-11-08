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Андреева отреагировала на комментарий Пегулы под своим постом после инцидента с записью

Андреева отреагировала на комментарий Пегулы под своим постом после инцидента с записью
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Чемпионка «Ролан Гаррос», третья ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева отреагировала на комментарий американки Джессики Пегулы под своим постом в одной из социальных сетей. Россиянка поделилась подборкой фотографий с фотосессии участниц Итогового турнира WTA – 2026, на что Пегула написала: «Дивы в «Шанель». Андреева поставила лайк под комментарием Пегулы.

Отметим, что ранее Джессика Пегула раскритиковала поведение Мирры Андреевой после совместной тренировки. Американка обсуждала это со своим тренером, забыв, что на корте работают камеры, ведущие трансляцию в YouTube. Позже сообщалось, что Пегула извинилась перед россиянкой Миррой Андреевой и её тренерским штабом за слова, которые были сказаны после совместной тренировки.

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