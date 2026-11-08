Елене Рыбакиной стало плохо во время интервью, позже она снялась с Итогового турнира WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина была вынуждена прервать интервью телеканалу Canal+ из-за плохого самочувствия перед Итоговым турниром WTA.

Во время беседы журналист уточнил, всё ли в порядке с теннисисткой, и предложил остановить интервью, если она этого хочет. Рыбакина ответила утвердительно. На вопрос о самочувствии спортсменка призналась, что чувствует себя нехорошо.

Журналист: Всё в порядке? Если хотите остановиться, мы можем прервать интервью.

Рыбакина: Да, пожалуйста.

Журналист: Вы хорошо себя чувствуете?

Рыбакина: Нет, я плохо себя чувствую.

Позже Елена Рыбакина снялась с предстоящего розыгрыша Итогового турнира WTA – 2026. Вместо Рыбакиной на турнире сыграет украинка Марта Костюк, которая начнёт свой путь на соревнованиях с матча против чешки Линды Носковой.