Анабель Медина-Гарригес объявила о завершении работы с россиянкой Алиной Корнеевой

Испанский тренер Анабель Медина-Гарригес сообщила о завершении сотрудничества с 76-й ракеткой мира россиянкой Алиной Корнеевой.

«Сегодня завершается целая эпоха. Для меня было предметом гордости помочь тебе завоевать твой первый титул WTA и подняться на 67-ю строчку мирового рейтинга. Только те из нас, кто прошёл через это изнутри, знают, насколько это было непросто — сколько раз нам приходилось собираться с силами и начинать всё сначала. Надеюсь, Алина, что опыт, накопленный за эти годы, поможет тебе и дальше развиваться в карьере и достигать поставленных целей. Удачи!» — написала Медина-Гарригес в социальных сетях.

В конце октября Корнеева объявила о досрочном завершении сезона-2026 из-за травмы ноги.