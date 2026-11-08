Бен Шелтон: когда играешь против сильнейших в важных матчах, получаешь колоссальный опыт

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, как воспринимает поражения в решающих стадиях на крупных турнирах.

— За последние несколько недель — после US Open — вы уже во второй раз оказываетесь в ситуации, где на кону стоит очень многое. Как вы считаете, можно ли извлечь уроки из таких матчей, где всё решается по принципу «победа или поражение», и использовать этот опыт в дальнейшем, на протяжении всей вашей карьеры?

— Да, безусловно. Думаю, здесь есть чему поучиться. Когда постоянно играешь против сильнейших теннисистов в важных матчах — например, в финалах, — получаешь колоссальный опыт. Лично я очень многому научился, и именно в таких ситуациях хочу оказываться. Выступление в финале US Open против Зверева, финал здесь, в Париже, против Карлоса, а теперь — поездка в Турин, где предстоит встретиться с восемью лучшими игроками мира, — это именно те моменты, к которым я стремлюсь.

Полагаю, именно так и происходит постоянный прогресс. Как я уже говорил на корте: невозможно не стать лучше, когда играешь против таких соперников. Они заставляют тебя выкладываться по максимуму и поднимать уровень своей игры, чтобы на равных бороться с ними. Конечно, буду анализировать даже самые м