Шелтон — о трудностях на быстрых кортах: приходится адаптироваться, менять стиль игры

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, что создаёт для него трудности на быстрых кортах.

«Знаете, мой стиль игры предполагает, что мяч должен высоко отскакивать — я использую кручёные подачи, мощные удары справа, меняю темп. На таком покрытии мяч после подачи не отскакивает так высоко, поэтому такие подачи становятся менее эффективными, и я применяю их реже.

То же самое касается и моего удара справа. Как левша — по аналогии с Рафой — я обычно строю игру на задней линии так: направляю тяжёлые мячи под бэкхенд соперника, чтобы создать ему дискомфорт. Разумеется, правши стараются делать то же самое против меня. Но на настолько быстром корте реализовать это — добиться высокого отскока мяча — крайне сложно. Приходится адаптироваться, менять стиль игры.

Думаю, именно поэтому я добился здесь успеха: мне удалось внести необходимые коррективы и выбрать манеру игры, которая лучше подходит для этого покрытия. И пусть не всегда всё получалось идеально, именно правильный настрой и чёткое понимание того, как нужно действовать, помогли мне добиться успеха на этой неделе», — сказал Шелтон на пресс-конференции.