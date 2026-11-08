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Шелтон — о трудностях на быстрых кортах: приходится адаптироваться, менять стиль игры

Шелтон — о трудностях на быстрых кортах: приходится адаптироваться, менять стиль игры
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, что создаёт для него трудности на быстрых кортах.

«Знаете, мой стиль игры предполагает, что мяч должен высоко отскакивать — я использую кручёные подачи, мощные удары справа, меняю темп. На таком покрытии мяч после подачи не отскакивает так высоко, поэтому такие подачи становятся менее эффективными, и я применяю их реже.

То же самое касается и моего удара справа. Как левша — по аналогии с Рафой — я обычно строю игру на задней линии так: направляю тяжёлые мячи под бэкхенд соперника, чтобы создать ему дискомфорт. Разумеется, правши стараются делать то же самое против меня. Но на настолько быстром корте реализовать это — добиться высокого отскока мяча — крайне сложно. Приходится адаптироваться, менять стиль игры.

Думаю, именно поэтому я добился здесь успеха: мне удалось внести необходимые коррективы и выбрать манеру игры, которая лучше подходит для этого покрытия. И пусть не всегда всё получалось идеально, именно правильный настрой и чёткое понимание того, как нужно действовать, помогли мне добиться успеха на этой неделе», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

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