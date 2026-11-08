Карлос Алькарас ответил, считает ли себя фаворитом на Итоговом турнире ATP

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, считает ли себя фаворитом Итогового чемпионата ATP — 2026, который пройдёт в Турине, Италия, с 15 по 22 ноября.

— Карлос, примерно через 10 дней начинается Итоговый чемпионат. Чувствуете ли вы себя главным претендентом на победу в турнире впервые в карьере?

— Что ж, посмотрим. Знаете, матчи на этом турнире были для меня очень напряжёнными. Могу сказать только одно: я чувствую себя очень комфортно. Я прогрессирую на этом покрытии и на кортах.

Я поеду в Турин и постараюсь делать то же самое, что делал здесь: всегда идти вперёд, продолжать улучшаться и развивать свою игру.

Посмотрим, фаворит я или нет. Чувствую ли себя фаворитом — честно говоря, это не в моей власти, и я не хочу брать это в голову. Я просто поеду туда, буду играть, стараться получать удовольствие и показывать хороший теннис. Пусть люди сами решают, считают ли они меня фаворитом, — сказал Алькарас на пресс-конференции.