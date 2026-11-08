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Карлос Алькарас ответил, считает ли себя фаворитом на Итоговом турнире ATP

Карлос Алькарас ответил, считает ли себя фаворитом на Итоговом турнире ATP
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, считает ли себя фаворитом Итогового чемпионата ATP — 2026, который пройдёт в Турине, Италия, с 15 по 22 ноября.

— Карлос, примерно через 10 дней начинается Итоговый чемпионат. Чувствуете ли вы себя главным претендентом на победу в турнире впервые в карьере?
— Что ж, посмотрим. Знаете, матчи на этом турнире были для меня очень напряжёнными. Могу сказать только одно: я чувствую себя очень комфортно. Я прогрессирую на этом покрытии и на кортах.

Я поеду в Турин и постараюсь делать то же самое, что делал здесь: всегда идти вперёд, продолжать улучшаться и развивать свою игру.

Посмотрим, фаворит я или нет. Чувствую ли себя фаворитом — честно говоря, это не в моей власти, и я не хочу брать это в голову. Я просто поеду туда, буду играть, стараться получать удовольствие и показывать хороший теннис. Пусть люди сами решают, считают ли они меня фаворитом, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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