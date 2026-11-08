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«Была шокирована, но не удивлена». Соболенко — о снятии Рыбакиной с Итогового турнира WTA

«Была шокирована, но не удивлена». Соболенко — о снятии Рыбакиной с Итогового турнира WTA
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала снятие первой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана с Итогового турнира WTA — 2026.

«Я удивилась, но в то же время понимаю, что сезон у неё был реально тяжёлый – и физически и морально. Столько тяжёлых матчей, длинных турниров. Плюс она ещё много играла в Азии.

Я была шокирована, но не удивлена. Всё равно сезон потрясающий. Она гарантировала себе первую строчку, поэтому считаю, что это правильное решение – сфокусироваться на своём здоровье, хорошо отдохнуть и с новыми силами войти в следующий сезон», – сказала Соболенко в интервью First&Red.

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