Надаль: нельзя быть довольным собой на 100%, если ты не испытал пределы своих возможностей

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился своим взглядом на современную молодёжь в теннисе и будущее, которое её ожидает.

«Нельзя быть довольным собой на 100%, если ты не испытал пределы своих возможностей — если не работал достаточно усердно, если не проявил стойкость, как ментальную, так и физическую. И поражения, и победы делают тебя сильнее. Благодаря им ты узнаёшь, кто ты есть на самом деле.

У молодого поколения может возникнуть ложное представление, будто всего можно добиться мгновенно. На мой взгляд, жизнь всегда была непростой — сегодня она ничуть не сложнее, чем в прошлом. Скорее наоборот: у нынешней молодёжи зачастую даже больше возможностей, чем было раньше», — приводит слова Надаля Punto de Break.