«Точно буду бороться за победу». Алькарас — о важности трофея Итогового турнира ATP

Семикратный чемпион ТБШ, третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас рассказал, насколько для него важно стать победителем Итогового чемпионата ATP.

— Теперь, когда вы выиграли все четыре турнира «Большого шлема», насколько важно для вас выиграть Итоговый турнир ATP? Вероятно, это самый значимый трофей, которого вам не хватает среди главных турниров.

— Конечно, Итоговый турнир ATP — это турнир восьми лучших игроков мира. Он очень важен для каждого. Именно ради этого мы работаем и стараемся занять как можно более высокую позицию к началу года, а затем показывать лучший теннис на протяжении всего сезона, чтобы пройти квалификацию туда. Это значит, что мы приложили дополнительные усилия, вложили энергию в подготовку к этому турниру.

Как я уже открыто говорил, что это турнир, который я очень хочу выиграть однажды. Не знаю, получится ли в этом году, в следующем или вообще когда-нибудь, но я буду много работать. Я буду верить, что смогу это сделать. В этом году я поеду туда с большой уверенностью и с большим количеством информации о том, что мне нужно улучшить, чтобы выступить на этом турнире лучше. И я точно буду бороться за победу, — сказал Алькарас на пресс-конференции.