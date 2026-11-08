«Учимся разделять корт и жизнь вне его». Егорова — об отношениях с тренером Красноруцким

19-летняя российская теннисистка Дарья Егорова рассказала, как ей удаётся сохранять дружеские отношения с тренером Александром Красноруцким в рабочем процессе.

— Со стороны кажется, что у вас с тренером Александром Красноруцким очень дружеские, хорошие отношения. Как удаётся их поддерживать? Всё-таки тренер должен быть авторитетным, где-то жёстким, где-то принципиальным. И как в этом рабочем процессе сохранять хороший коннект?

— Да, отношения хорошие. Он для меня и есть авторитет, он и может быть жёстким. У нас очень сложный путь, много горьких ситуаций мы прошли с командой, и позитив нам нужно выжимать по максимуму. Нужно находить хорошее во всём. Стараемся пройти путь с большим удовольствием. Мы учимся разделять корт и жизнь вне его. За это благодарна своей команде: их можно спросить не только о теннисе. Они всегда помогут и в чём-то по жизни, — сказала Егорова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полное интервью с Дарьей Егоровой читайте на «Чемпионате» в понедельник, 9 ноября, в 10:00 мск.