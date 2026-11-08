Навратилова — об Андреевой на Итоговом: похоже, её ничто не выбивает из колеи

Обладательница 18 титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова высказалась о шансах россиянки Мирры Андреевой на победу на Итоговом чемпионате WTA.

«Я полагала, что она выиграет турнир «Большого шлема» — думала, это может произойти в следующем году, а она взяла и сделала это уже сейчас. Она самая юная участница турнира, но, похоже, её ничто не выбивает из колеи. Она уже побеждала в Индиан-Уэллсе, поэтому выходит на корт с уверенностью, что её стиль игры здесь эффективен.

Ей нравится, как здесь отскакивает мяч. Она может играть глубоко, заставляя соперницу действовать далеко за задней линией. Если ответный удар получается коротким, она получает шанс войти в корт и изменить направление атаки. Глубина её первого удара позволяет ей выполнять значительную часть работы по подготовке атаки», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.