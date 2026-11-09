Мартина Навратилова оценила игру Арины Соболенко перед Итоговым турниром WTA

Обладательница 18 титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова высказалась об игре белоруски Арины Соболенко перед стартом Итогового чемпионата WTA.

«В целом я бы отдала небольшое предпочтение Рыбакиной — она выступает более стабильно, но Соболенко идёт с ней практически вровень. В марте здесь, в Индиан-Уэллсе, у Рыбакиной был матчбол против Соболенко, однако та сумела переломить ход встречи и завоевать титул. Это говорит о том, насколько они близки по уровню игры и насколько уверенно Соболенко чувствует себя на этих кортах.

Она способна пробивать через это покрытие не хуже кого бы то ни было. Когда у неё получается удар справа, она может сделать шаг вперёд, и я хочу видеть, как она использует этот первый мощный удар, чтобы оттеснить соперницу назад, а затем сделать шаг вперёд и взять следующий мяч в начале розыгрыша. На медленном корте второй удар имеет значение. Если она возьмет его в начале, она сможет заставить соперницу двигаться, прежде чем у неё появится шанс вернуться в игру», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.