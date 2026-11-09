Директор Итогового турнира WTA Мугуруса высказалась о снятии Елены Рыбакиной

Директор Итогового турнира WTA, чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала снятие лидера мирового рейтинга представительницы Казахстана Елены Рыбакиной с Итогового чемпионата — 2026.

«Мы любим Елену и знаем, что она не очень хорошо себя чувствовала ещё в Токио. Я сегодня с ней разговаривала, и она действительно не успела восстановиться. Мы хотим, чтобы она чувствовала себя хорошо, отдохнула и восстановилась. Мы не хотим, чтобы она чувствовала, будто обязана играть. Она должна выходить на корт только тогда, когда будет готова», — приводит слова Мугурусы Reuters.

Итоговый турнир WTA – 2026 пройдёт в Индиан-Уэллсе, США, с 8 по 15 ноября. Казахстанская теннисистка является действующей чемпионкой турнира.