15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Директор Итогового турнира WTA Мугуруса высказалась о снятии Елены Рыбакиной

Директор Итогового турнира WTA Мугуруса высказалась о снятии Елены Рыбакиной
Комментарии

Директор Итогового турнира WTA, чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала снятие лидера мирового рейтинга представительницы Казахстана Елены Рыбакиной с Итогового чемпионата — 2026.

«Мы любим Елену и знаем, что она не очень хорошо себя чувствовала ещё в Токио. Я сегодня с ней разговаривала, и она действительно не успела восстановиться. Мы хотим, чтобы она чувствовала себя хорошо, отдохнула и восстановилась. Мы не хотим, чтобы она чувствовала, будто обязана играть. Она должна выходить на корт только тогда, когда будет готова», — приводит слова Мугурусы Reuters.

Итоговый турнир WTA – 2026 пройдёт в Индиан-Уэллсе, США, с 8 по 15 ноября. Казахстанская теннисистка является действующей чемпионкой турнира.

Материалы по теме
Елена Рыбакина снялась с розыгрыша Итогового турнира WTA — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android