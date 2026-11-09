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Итоговый турнир WTA — 2026: результаты 8 ноября

Итоговый турнир WTA — 2026: результаты 8 ноября
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В ночь с 8 на 9 ноября в Индиан-Уэллсе, США, стартовал Итоговый турнир WTA – 2026. В рамках первого игрового дня прошли два матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований первого игрового дня.

Теннис. Итоговый турнир WTA – 2026, Индиан-Уэллс, США. Результаты на 8 ноября

Марта Костюк (Украина, 9) – Линда Носкова (Чехия, 8) – 2:6, 4:6
Кори Гауфф (США, 4) – Джессика Пегула (США, 5) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2

Отметим, в рамках турнира выступит российская теннисистка Мирра Андреева.

В турнире принимают участие восемь лучших по итогам сезона теннисисток. Накануне с соревнований снялась трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Её место заняла 10-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк.

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