Дарья Егорова рассказала о конфликте, в котором соперница попросила её дисквалификации

19-летняя российская теннисистка Дарья Егорова вспомнила, из-за чего завязался конфликт между ней и аргентинкой Мартиной Капурро на июльском турнире серии W75 в Викарии, Бразилия.

При счёте 4:3 в первом сете Егорова бросила ракетку за пределы корта. По словам её соперницы, ракетка задела линейного судью. Аргентинка вызвала супервайзера и настаивала на немедленной дисквалификации россиянки. Однако организаторы приняли решение продолжить матч, Дарья выиграла тот поединок со счётом 6:4, 6:4.

«Я играла свой первый турнир категории W75. Это был четвертьфинал, играла против второй сеяной и не справилась со своими эмоциями. Хотела кинуть ракетку, но, конечно, не так, как это получилось в итоге. Она у меня просто выскользнула из руки и вылетела за корт, а там стояли судьи, и ракетка упала где-то рядом с ними. Сразу позвали супервайзера, он пришёл, сразу сказал, что никакого вреда судьям не было. Он подошёл ко мне после просмотра повтора с камеры, сказал, что всё в порядке, назначил штраф и просто попросил быть осторожнее.

Но в сторону своей соперницы я не сделала ничего. Как мы узнали позже, этот матч решал её попадание на US Open, поэтому и случился эмоциональный всплеск. Она била н