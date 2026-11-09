Дарья Егорова назвала теннисисток из топ-10 WTA, чей стиль игры ей симпатичен

284-я ракетка мира Дарья Егорова поделилась, за кем следит в женском туре и чей стиль игры ей нравится.

«Не люблю говорить о кумирах, о каком-то одном человеке. Я считаю, что в теннисе много сильных спортсменов. Тех, кем можно восхищаться, за кем можно следить. Для себя я просто у разных игроков выделяю какие-то моменты, которые мне бы самой хотелось улучшить.

Но если всё же выделить что-то — это мощь и активная игра Арины Соболенко, хладнокровие Лены Рыбакиной. Наверное, мы просто в жизни восхищаемся тем, чего сами не имеем. С кем из женского тура хотелось бы сыграть? С самыми топовыми спортсменами — и поскорее», — сказала Егорова в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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