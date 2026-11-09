«Не смотрю сетки на турнирах». Теннисистка Егорова — о том, как составляет календарь

19-летняя российская теннисистка Дарья Егорова поделилась, как выбирает турниры и составляет календарь на сезон.

«Выбираем всегда вместе с командой, чтобы у нас получался хороший цикл подготовки. Никогда не гналась за очками, за рейтингом, за турнирами послабее. Были ситуации, когда мы дискутировали с девочками на эту тему. Считаю, что нужно играть против всех, если ты хочешь быть игроком высокого уровня. Тебе всё равно когда-то придётся это делать. Если появился шанс, его нужно использовать.

Календарь мы составляем заранее, учитывая перелёты, логистику, цены на билеты. Но заранее на состав участников не обращаю внимания. Даже когда приезжаю на турнир, сетки никогда не смотрю», — сказала Егорова в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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