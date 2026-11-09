«Год был непростым». Егорова поделилась историей переезда в Москву в 15 лет

19-летняя теннисистка Дарья Егорова вспомнила, как решилась на переезд в Москву из Ростова-на-Дону в 15-летнем возрасте.

«[Переехала] в 15 лет — в год, когда я попала в сборную, мы с Алиной [Корнеевой] и Миррой [Андреевой] играли чемпионат Европы, чемпионат мира. Тот год был непростым, поскольку тогда я потеряла папу, и это такой возраст, когда для карьеры нужны были объёмы и конкуренция, чего в Москве было больше.

Но из плюсов: тогда сложился хороший контакт с командой, с нынешними моими тренерами — Александром Красноруцким и Павлом Осиповым. Уже в тот момент мы обсуждали с ними работу. И к концу года всё сложилось, я переехала. В силу обстоятельств, вся семья осталась в Ростове, так что с 15 лет живу одна в Москве», — сказала Егорова в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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