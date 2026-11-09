Егорова поделилась воспоминаниями от выступления за сборную с Андреевой и Корнеевой

Российская теннисистка Дарья Егорова вспомнила забавные моменты со времён выступления за юниорскую сборную вместе с Миррой Андреевой и Алиной Корнеевой.

«Это было чудесное время. Каждый день проходил с позитивом, все тренировки. И у нашего тренера отличное чувство юмора. Главное, что мы были настоящей командой, друг друга поддерживали, сидели на матчах друг друга и в моменте придумывали какие-то кричалки. У других сборных я такого не видела. И это происходило максимально искренне. Поэтому игра за команду — это уникальные чувства, особенно когда находишься в хороших отношениях с девочками и тренерами», — сказала Егорова в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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