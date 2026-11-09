15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол посетил Итоговый чемпионат WTA

Звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол посетил Итоговый чемпионат WTA
Комментарии

Американский актёр, звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол посетил Итоговый чемпионат WTA. Актёр был замечен на трибунах во время игр, где активно поддерживал американских теннисисток.

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) в социальных сетях поделилась шутливой отсылкой к сериалу — «Никакого «Во все тяжкие», только «Возвращение».

В одиночном разряде на Итоговом чемпионате WTA четвёртая ракетка мира Кори Гауфф обыграла соотечественницу Джессику Пегулу (пятая в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.

Итоговый чемпионат проходит с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, США. Действующая чемпионка соревнований Елена Рыбакина в этом году не выступает на турнире по состоянию здоровья.

Календарь Итогового турнира WTA
Материалы по теме