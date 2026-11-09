Звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол посетил Итоговый чемпионат WTA
Американский актёр, звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол посетил Итоговый чемпионат WTA. Актёр был замечен на трибунах во время игр, где активно поддерживал американских теннисисток.
Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) в социальных сетях поделилась шутливой отсылкой к сериалу — «Никакого «Во все тяжкие», только «Возвращение».
В одиночном разряде на Итоговом чемпионате WTA четвёртая ракетка мира Кори Гауфф обыграла соотечественницу Джессику Пегулу (пятая в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.
Итоговый чемпионат проходит с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, США. Действующая чемпионка соревнований Елена Рыбакина в этом году не выступает на турнире по состоянию здоровья.