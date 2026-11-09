Американский актёр, звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол посетил Итоговый чемпионат WTA. Актёр был замечен на трибунах во время игр, где активно поддерживал американских теннисисток.

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) в социальных сетях поделилась шутливой отсылкой к сериалу — «Никакого «Во все тяжкие», только «Возвращение».

В одиночном разряде на Итоговом чемпионате WTA четвёртая ракетка мира Кори Гауфф обыграла соотечественницу Джессику Пегулу (пятая в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.

Итоговый чемпионат проходит с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, США. Действующая чемпионка соревнований Елена Рыбакина в этом году не выступает на турнире по состоянию здоровья.