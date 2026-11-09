Зверев удерживает лидерство в рейтинге ATP перед Итоговым турниром, Медведев — пятый

Сегодня, 9 ноября, ATP представила обновлённый еженедельный рейтинг. По итогам последнего «Мастерса» в 2026 году, который прошёл в Париже, Александр Зверев продолжает лидировать в мировом рейтинге. Итальянец Янник Синнер — на втором месте, победитель турнира в Париже Карлос Алькарас — на третьем. Даниил Медведев остаётся в первой десятке — россиянин занимает пятое место.
Теннис. Рейтинг АТР на 9 ноября:
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 9550 очков.
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 9450.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7100.
4 (4). Бен Шелтон (США) — 5170.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3820.
6 (6). Флавио Коболли (Италия) — 3680.
7 (7). Артюр Фис (Франция) — 3625.
8 (8). Фрэнсис Тиафо (США) — 3390.
9 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3370.
10 (12). Тейлор Фриц (США) — 3285.
11 (10). Рафаэль Ходар (Испания) — 3234.
12 (11). Новак Джокович (Сербия) — 2940.
13 (14). Томми Пол (США) — 2925…
23 (22). Андрей Рублёв (Россия) — 2085.
24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1980…
41 (49). Нуну Боржеш (Португалия) — 1241…
59 (83). Ринки Хидзиката (Австралия) — 909.