Зверев удерживает лидерство в рейтинге ATP перед Итоговым турниром, Медведев — пятый

Сегодня, 9 ноября, ATP представила обновлённый еженедельный рейтинг. По итогам последнего «Мастерса» в 2026 году, который прошёл в Париже, Александр Зверев продолжает лидировать в мировом рейтинге. Итальянец Янник Синнер — на втором месте, победитель турнира в Париже Карлос Алькарас — на третьем. Даниил Медведев остаётся в первой десятке — россиянин занимает пятое место.

Теннис. Рейтинг АТР на 9 ноября:

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 9550 очков.

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 9450.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7100.

4 (4). Бен Шелтон (США) — 5170.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3820.

6 (6). Флавио Коболли (Италия) — 3680.

7 (7). Артюр Фис (Франция) — 3625.

8 (8). Фрэнсис Тиафо (США) — 3390.

9 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3370.

10 (12). Тейлор Фриц (США) — 3285.

11 (10). Рафаэль Ходар (Испания) — 3234.

12 (11). Новак Джокович (Сербия) — 2940.

13 (14). Томми Пол (США) — 2925…

23 (22). Андрей Рублёв (Россия) — 2085.

24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1980…

41 (49). Нуну Боржеш (Португалия) — 1241…

59 (83). Ринки Хидзиката (Австралия) — 909.