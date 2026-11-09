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Итоговый турнир WTA — 2026: расписание 9 ноября

Итоговый турнир WTA — 2026: расписание 9 ноября
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Сегодня, 9 ноября, в Индиан-Уэллсе, США, продолжится Итоговый турнир WTA – 2026 с участием победительницы «Ролан Гаррос» – 2026, третьей ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой. В рамках второго игрового дня пройдут два матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.

Теннис. Итоговый турнир WTA – 2026, Индиан-Уэллс, США. Расписание на 9 ноября (время московское):

  • 23:00 — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Каролина Мухова (Чехия, 7);
  • 0:30 — Мирра Андреева (Россия, 3) — Элина Свитолина (Украина, 6).

Накануне с розыгрыша турнира снялась трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Её место заняла украинская теннисистка Марта Костюк.

Календарь Итогового турнира WTA
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