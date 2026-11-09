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Арина Соболенко прекратила сотрудничество с Максимом Мирным

Арина Соболенко прекратила сотрудничество с Максимом Мирным
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прекратила сотрудничество со своим тренером олимпийским чемпионом 2012 года в миксте, 10-кратным победителем ТБШ в парном разряде и миксте Максимом Мирным. Об этом сообщает телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст», который ведут Анна Чакветадзе и Динара Сафина.

Мирный и Соболенко работали вместе с августа прошлого года. За сезон-2026 белорусская теннисистка завоевала три титула. Она стала победительницей на турнирах в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами.

Сейчас Соболенко принимает участие в Итоговом турнире WTA – 2026. Первый матч она проведёт сегодня, 9 ноября, с Каролиной Муховой.

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