Синнер рассказал, чего ему будет не хватать после ухода Кэхилла из команды

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, чего ему будет больше всего не хватать после ухода Даррена Кэхилла из команды.

«Мне будет не хватать человека, которому я могу позвонить в любой момент — 24 часа в сутки, семь дней в неделю. У меня бывали непростые периоды, и ты всегда был первым, кому я звонил, потому что чувствовал к тебе наибольшую близость — особенно в трудные минуты. Победы и поражения приходят и уходят, это лишь мгновения, а вот связь между людьми — гораздо важнее», — сказал Синнер в видео на своём YouTube-канале.

Кэхилл и Синнер работали с июля 2022 года. Ранее стало известно, что австралийца заменит 50-летний шведский тренер Магнус Норман.