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Tennis365: Янник Синнер прекратил отношения с Лайлой Хасанович

Tennis365: Янник Синнер прекратил отношения с Лайлой Хасанович
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В итальянских СМИ распространились новости о разрыве отношений между пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира Янником Синнером и датской моделью Лайлой Хасанович. Об этом сообщает Tennis365.

Как отмечает издание, в последние недели 25-летний Синнер был замечен с бывшей итальянской участницей конкурса «Мисс мира» Гретой Галасси. Датчанка же намекнула в соцсетях на возможный переезд в США. Отметим, ни Синнер, ни Хасанович официальных заявлений по поводу прекращения отношений не делали.

Итальянец публично подтвердил отношения с Хасанович в октябре прошлого года — на церемонии награждения после победы на «пятисотнике» в Вене, Австрия.

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