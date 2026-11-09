«Ты невероятный». Алькарас ответил на поздравления Шелтона

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на поздравления с победой на турнире серии «Мастерс» в Париже от четвёртой ракетки мира Бена Шелтона. Ранее американец на личной странице в социальной сети опубликовал пост по итогам соревнований во Франции.

«Ты невероятный человек», — написал Алькарас в комментариях.

К испанцу присоединился чешский теннисист Якуб Меншик, занимающий 16-ю строчку в мировом рейтинге.

«Ты чемпион, Бен!» — написал Меншик, добавив эмодзи «сердце».

В финале «Мастерса» в Париже Шелтон проиграл Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 5:7.