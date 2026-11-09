«Она на очень высоких позициях». Павлюченкова — об уровне Мирры Андреевой

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте Анастасия Павлюченкова отметила умение победительницы «Ролан Гаррос» — 2026, третьей ракетки мира россиянки Мирры Андреевой реагировать на стресс. По мнению Павлюченковой, это позволяет 19-летней теннисистке играть на высоком уровне.

– 19-летняя Мира Андреева и 21-летняя Линда Носкова впервые квалифицировались на Итоговый турнир в одиночном разряде. За счёт чего им удаётся так быстро адаптироваться к профессиональному теннису? И не возникает ли обратной проблемы, когда ранний успех мешает дальнейшему развитию?

– А у всех разные ментальные проблемы и не проблемы, качества, поэтому все по-разному реагируют на стресс и на давление. Считаю, что у Мирры это есть. Она уже доказала всем, что в таком раннем возрасте неважно — давление, не давление. Она на очень высоких позициях, уже выиграла «Шлем» так рано, — сказала Павлюченкова в вид